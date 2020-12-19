В Башкирии возле шихана Торатау открылась резиденция Кыш Бабая

Волшебство под горой. Сегодня возле шихана Торатау открылась резиденция Кыш Бабая, или Деда Мороза. Детей он принимает в отдельной юрте на территории геопарка. Попасть в гости к сказочному волшебнику можно по предварительной записи. И в первый день около 70 детей из разных уголков республики получили новогодние подарки от Деда Мороза.
Вместо звонка – колокол. И Кыш Бабай, он же Дед Мороз, приглашает маленьких гостей войти. Внутри каждого ребенка ждут игры, танцы, традиционный хоровод у елки, а также рассказы о знаменитом шихане. Но вот чтобы заслужить подарок, конечно, нужно рассказать стишок или спеть песню. Причем некоторые малыши подошли к этому делу со взрослой серьезностью
Чтобы попасть к Деду Морозу, нужно заранее записаться. И в первый день башкирский Кыш Бабай принял в своей резиденции почти 70 детей.
Подарки – конечно, забота родителей. В отдельной юрте их упаковывали и подписывали. А после помощник доставлял подарки Кыш Бабаю. Кстати, сам сказочный волшебник объяснил, почему решил разместить свою резиденцию у Торатау.
Кроме того, здесь есть и развлечения для взрослых. На территории геопарка можно с ветерком прокатиться на санях и снегоходе. А для поклонников туризма есть маршруты до скалы Мамбет и красноусольских минеральных источников.
В списке для поздравлений до 31 декабря зарегистрировано уже около 500 детей. Но резиденция продолжит работу и после Нового года. Кыш Бабай будет ждать малышей у подножия шихана до 20 января.