В Башкирии возле шихана Торатау открылась резиденция Кыш Бабая

Волшебство под горой. Сегодня возле шихана Торатау открылась резиденция Кыш Бабая, или Деда Мороза. Детей он принимает в отдельной юрте на территории геопарка. Попасть в гости к сказочному волшебнику можно по предварительной записи. И в первый день около 70 детей из разных уголков республики получили новогодние подарки от Деда Мороза.

Вместо звонка – колокол. И Кыш Бабай, он же Дед Мороз, приглашает маленьких гостей войти. Внутри каждого ребенка ждут игры, танцы, традиционный хоровод у елки, а также рассказы о знаменитом шихане. Но вот чтобы заслужить подарок, конечно, нужно рассказать стишок или спеть песню. Причем некоторые малыши подошли к этому делу со взрослой серьезностью

– Сколько дней учил стишок? – Ну, думаю, где-то 41. Я просто много ходил в садик. И учил его слишком долго. Ярослав Талзиахметов

Чтобы попасть к Деду Морозу, нужно заранее записаться. И в первый день башкирский Кыш Бабай принял в своей резиденции почти 70 детей.

– Что тебе больше всего понравилось у Дедушки Мороза? – Играть и подарки еще. – А ты придешь на следующий год к Деду Морозу? – Да. Олеся Федотова

Подарки – конечно, забота родителей. В отдельной юрте их упаковывали и подписывали. А после помощник доставлял подарки Кыш Бабаю. Кстати, сам сказочный волшебник объяснил, почему решил разместить свою резиденцию у Торатау.

Кроме того, здесь есть и развлечения для взрослых. На территории геопарка можно с ветерком прокатиться на санях и снегоходе. А для поклонников туризма есть маршруты до скалы Мамбет и красноусольских минеральных источников.

Ну, как почему? У нас здесь геопарк. Горы, свежий воздух. Самое лучшее место для резиденции, я считаю. Кыш Бабай

Также очень популярны маршруты в Толпарово в природном парке «Зилим», на конях приглашают к скалам Уклы-кая и Акташ. А также можно по замерзшему Зилиму прогуляться до Киндерлинской пещеры (Победы). Екатерина Кириллова, специалист по связям с общественностью геопарка «Торатау»