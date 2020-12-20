Жители Башкирии спасли от гибели в огне пенсионера

В Ишимбайском районе удалось спасти жизнь 69-летнего мужчины . 18 декабря поздно вечером его дом охватило огнём. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

О возгорании сообщил пожарный извещатель. Его услышали соседи пенсионера. Они тут же бросились на помощь дедушке. Пострадавшего вытащили из горящего дома и предали медикам.