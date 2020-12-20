В Уфе двое детей серьёзно травмировались на запрещенной горке

Помните, что кататься в необорудованных местах, опасно для жизни! Склоны оврагов и прочие ландшафтные неровности для активного отдыха не подходят – там вы можете получить серьезные травмы! Для активного отдыха выбирайте только оборудованные горки в ледовых городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта отдыхающих и уделяйте особое внимание детям. Не позволяйте ребенку скатываться с горки стоя на ногах или на коленках. Кататься нужно только на санках-ледянках, или на «каталке». Следите, чтобы дети не торопились и не толкались, выдерживали временной интервал между скатившимися вниз. Перед тем как идти развлекаться в ледовый городок, с детьми нужно провести разъяснительную беседу.

пресс-служба УГЗ города Уфы