В Башкирии два человека пострадали в серьёзной аварии

19 декабря в Гафурийском районе произошла серьёзная авария. В ДТП пострадали два водителя. Подробности инцидента сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии.

Авария зафиксирована на 62 км автодороги Ишимбай-Красноусольский. Именно там столкнулись Datsun ON-DO и ВАЗ-21099. За рулём иномарки находился 70-летний мужчина, а за рулём отечественного авто – 51-летний местный житель.

В результате столкновения оба водителя были в срочном порядке госпитализированы. Причину аварии предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.