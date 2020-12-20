Жительница Башкирии в порыве ревности напала с ножом на мужа

Сегодня, 20 декабря, в больницу Стерлитамака доставили 34-летнего мужчину с ножевым ранением. Обеспокоенные врачи тут же сообщили о пациенте в полицию. Оказалось, на мужчину напала его ревнивая супруга.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, пострадавшего госпитализировали прямо из его квартиры в доме по улице Коммунистической. Там на него с ножом напала 34-летняя супруга. Между возлюбленными произошла ссора на почве ревности, которая и стала причиной агрессии.