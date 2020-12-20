Житель Башкирии пробрался в квартиру знакомого и чуть не задушил его

В полицию Ишимбая обратился 25-летний местный житель. Парень сообщил, что стал жертвой вооружённого ножом мужчины. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Потерпевший рассказал, что пока он спал, к нему в квартиру через окно пробрался неизвестный и стал душить его. Между мужчинами завязалась потасовка, но парню удалось включить свет. Тогда он увидел своего давнего знакомого. Преступник успел вооружиться ножом, стал угрожать парню и просить довести его до дома.

При этом давний знакомый потребовал у парня телефон и зарядку. Уже у своего дома злоумышленник понял, что не может найти телефон. Смартфон был найден в снегу 25-летним парнем, который улизнул от нападавшего. С помощью него он дозвонился в полицию.

Злоумышленник был задержан. В момент свершения преступления он был сильно пьян. Оказалось, его раньше судили за кражу.