Рабочий из Башкирии пострадал в обвалившейся шахте

Накануне, 19 декабря, в шахте Бурибаевского ГОКа зафиксировано чрезвычайное происшествие. В подземном руднике произошло отслоение горной породы. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС прокомментировала инцидент.

ЧП произошло во время крепления горной выработки. В результате инцидента пострадал один из шахтёров. Мужчина получил перелом стопы правой ноги, резанную рану носа и левого века. Пострадавшего срочно госпитализировали в Акъярскую ЦРБ.

К счастью, угрозы жизни шахтёру нет. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.