«Очень горько и скорбно»: в Башкирии от коронавируса умер заслуженный учитель и директор гимназии

Коронавирус унёс жизнь ещё одного выдающегося педагога и директора гимназии в селе Чекмагуш. 20 декабря в возрасте 60 лет не стало заслуженного учителя Башкирии Ратмира Фаотовича Камильянова.
На посту директора школы Ратмир Фаотович проработал 15 лет. За годы его работы ученики школы достигли больших успехов в учёбе и дальнейшей жизни.
Ученики и коллеги Ратмира Фаотовича отзываются о нём только добрыми и тёплыми словами. Для близких он был не только выдающимся учителем и замечательным директором, но и честным, открытым и добрым человеком.
Педагогический коллектив, ученики и выпускники гимназии скорбят о так рано ушедшем Ратмире Фаотовиче. Редакция bash.news присоединяется к добрым словам и выражает искренние соболезнования семье погибшего.
Фото: gym_chekmagush