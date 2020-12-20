«Очень горько и скорбно»: в Башкирии от коронавируса умер заслуженный учитель и директор гимназии

Коронавирус унёс жизнь ещё одного выдающегося педагога и директора гимназии в селе Чекмагуш. 20 декабря в возрасте 60 лет не стало заслуженного учителя Башкирии Ратмира Фаотовича Камильянова.

На посту директора школы Ратмир Фаотович проработал 15 лет. За годы его работы ученики школы достигли больших успехов в учёбе и дальнейшей жизни.

За эти годы гимназия достигла высоких результатов: стала победителем в Российском конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в конкурсах «Лучшие школы России», «Электронная школа», обладателем гранта по приоритетному национальному проекту «Образование», экспериментальной площадкой по различным направлениям. коллеги Ратмира Фаотовича

Ученики и коллеги Ратмира Фаотовича отзываются о нём только добрыми и тёплыми словами. Для близких он был не только выдающимся учителем и замечательным директором, но и честным, открытым и добрым человеком.

Он был настоящим… Глубоко порядочный, скромный и отзывчивый, бесконечно преданный любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Его открытость, честность и доброта в окружающих его людях вызывали безграничное уважение. коллеги Ратмира Фаотовича

Педагогический коллектив, ученики и выпускники гимназии скорбят о так рано ушедшем Ратмире Фаотовиче. Редакция bash.news присоединяется к добрым словам и выражает искренние соболезнования семье погибшего.