В Башкирии молодая девушка сбила пешехода

Накануне, 19 декабря, в Иглино произошла авария с пострадавшими. 22-летняя девушка сбила пешехода. Пострадавшей в аварии потребовалась помощь врачей.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 22-летняя девушка за рулём «Хёндай Гетц» не справилась с управлением. Она наехала на 47-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги.

Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали, а виновнице аварии пришлось объясняться с сотрудниками правоохранительных органов.

Жители села возмущены отсутствием тротуаров для пешеходов. Необходимость идти по краю дороги приводит к страшным последствиям.

Напомним, летом 2020 года в Иглино произошла смертельная авария. В ДТП погибла 15-летняя выпускница местной школы. Девочка с друзьями шла по обочине на выдачу аттестатов.