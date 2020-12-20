Власти Башкирии выделили более миллиона рублей на помощь родным погибших в пансионате

Власти Башкирии озвучили готовность помочь пострадавшим и родственникам погибших в страшном пожаре в пансионате для престарелых. Напомним, 15 декабря в деревне Ишбулдино в огне погибли 11 пенсионеров.

Издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии сообщает, что родственникам погибших будет выделено по 100 тысяч рублей для организации похорон.

Пострадавшие в пожаре получат по 10 тысяч рублей. Напомним, из горящего дома удалось спастись сиделке, которая вынесла на себе трёх пенсионеров, и её дочери. В общей сложности, на помощь пострадавшим выделено более миллиона рублей из резервного фонда правительства.

Одного из пострадавших пенсионеров домой забрала дочка. Ещё двое будут переведены в психоневрологический диспансер. Сейчас ожидаются их результаты на коронавирус.