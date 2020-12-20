В Башкирии мужчина избил друга гвоздодёром

36-летнего жителя Белорецкого района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил друга гвоздодёром. Суд рассмотрел уголовное дело и вынес обвинительный приговор.
Обвиняемый поссорился со своим товарищем, который без разрешения занял его пустующий дом. Конфликт быстро перерос в потасовку, во время которой 36-летний мужчина схватил гвоздодёр и несколько раз ударил им по рукам товарища.
Пострадавшему потребовалась помощь врачей, однако в суде он попросил не строго наказывать товарища. Друзья помирились. Но суд всё равно признал мужчину виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил.