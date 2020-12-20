Стало известно, когда в России начнётся вакцинация от коронавируса пожилых граждан

В России назвали сроки вакцинации граждан старше 60 лет. Сообщается, что вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели». Глава ведомства отметил, что надеется на скорый старт мероприятий по вакцинации. Клинические испытания необходимой вакцины уже завершаются. Также министр посоветовал регионам вовлечь в вакцинацию и людей с сахарным диабетом.