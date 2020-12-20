«Мы осуждаем»: в Башкирии депутат отказался надевать маску в магазине

Депутат «Единой России» в Башкирии устроил скандал из-за маски в магазине. Артур Саттаров, депутат Зубовского сельсовета, отказался надеть средство защиты на кассе в супермаркете. Инцидент прокомментировал руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Скандал в магазине был запечатлён камерой видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что продавщица попросила мужчину надеть маску правильно – прикрыть нос и рот. Но Артур Саттаров отказался выполнить просьбу, отметив, что не обязан надевать маску вообще, тогда по правилам магазина продавщица отказалась обслужить клиента.
Рустем Ахмадинуров отметил, что такое поведение недопустимо, так как депутаты должны показывать положительный пример во время пандемии.
К слову, данный инцидент обсудили в программе «Гражданская оборона», где Артур Саттаров попытался оправдаться тем, что спровоцировал конфликт специально, чтобы посмотреть, как выполняются указы Главы региона.
Однако студия не поверила в версию местного депутата.
Видео: соцсети.