«Мы осуждаем»: в Башкирии депутат отказался надевать маску в магазине

Я, как муниципальный депутат, провожу внеплановую проверку, которая покажет, как работает указ Главы нашей республики. У нас в Башкирии активное население, они часто участвуют в подобного рода контрольных закупках. Здесь я выявлял то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации, и они не ведутся на эти провокации.

Артур Саттаров