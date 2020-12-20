«Мы осуждаем»: в Башкирии депутат отказался надевать маску в магазине

Депутат «Единой России» в Башкирии устроил скандал из-за маски в магазине. Артур Саттаров, депутат Зубовского сельсовета, отказался надеть средство защиты на кассе в супермаркете. Инцидент прокомментировал руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Скандал в магазине был запечатлён камерой видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что продавщица попросила мужчину надеть маску правильно – прикрыть нос и рот. Но Артур Саттаров отказался выполнить просьбу, отметив, что не обязан надевать маску вообще, тогда по правилам магазина продавщица отказалась обслужить клиента.

Рустем Ахмадинуров отметил, что такое поведение недопустимо, так как депутаты должны показывать положительный пример во время пандемии.

В целом, мы осуждаем подобные действия нашего коллеги-депутата и будем просить местный политсовет рассмотреть его поведение на заседании президиума. В текущий период пандемии считаем, что депутаты «Единой России» должны показывать пример соблюдения мер санэпидембезопасности, а не провоцировать ненужные конфликты.

Рустем Ахмадинуров

К слову, данный инцидент обсудили в программе «Гражданская оборона», где Артур Саттаров попытался оправдаться тем, что спровоцировал конфликт специально, чтобы посмотреть, как выполняются указы Главы региона.

Я, как муниципальный депутат, провожу внеплановую проверку, которая покажет, как работает указ Главы нашей республики. У нас в Башкирии активное население, они часто участвуют в подобного рода контрольных закупках. Здесь я выявлял то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации, и они не ведутся на эти провокации.

Артур Саттаров

Однако студия не поверила в версию местного депутата.

Видео: соцсети. 