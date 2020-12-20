Стали известны новые подробности гибели 11 человек в страшном пожаре в Башкирии

В Абзелиловском районе, где в доме престарелых сгорели 11 человек, возбудили новое уголовное дело. Его расследуют по факту бездействия должностных лиц по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Трагедия произошла в ночь на вторник.

Оказалось, что пансионат в деревне Ишбулдино не состоял в реестре поставщиков соцуслуг. Деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения. И там не имели права круглосуточно держать людей.

Это все, что осталось от двухэтажной постройки – обугленные бревна. Шансов спастись у постояльцев дома милосердия не было. По словам очевидцев, здание вспыхнуло, как спичечный коробок. При этом часть пожилых были лежащими. Буквально через десять минут после приезда первой бригады пожарных здание полностью было объято пламенем. Тушить пожар помогали и местные жители.

Когда прибежал, дом был охвачен огнем. Было очень жарко, но смогли не допустить дальнейшего возгорания. Мы с ведрами помогли, чтобы огонь не разгорался на соседние дома. Айбулат Хайбуллин, глава Халиловского сельсовета

Пожар унес жизни 7 мужчин и 4 женщин. Самому старшему постояльцу было 80, младшему – 57. Четыре человека смогли спастись самостоятельно до прибытия пожарных. Как рассказывают местные жители, им помогала сотрудница, которая проснулась первой из-за звука дымового извещателя.

Она таскала больного, только дверь открыла и полыхнуло пламя. Окно открыла она, там стояли двое мужчин. Я ворота не смогла открыть, пошла будить людей. Айсылу Сирьяжданова, очевидец происшествия

В качестве платы с постояльцев дома милосердия брали 75% от пенсии. Прямых родственников у многих не было, в основном – дальние или двоюродные.

Она сильно болела. Без помощи не смогла бы. Гульназ Нигматуллина, родственница погибшей

Здание было 1960-го года постройки. Известно, что фирма зарегистрирована по указанному адресу, однако сам дом не был оформлен как соцобъект с круглосуточным проживанием. По сути, был жилым домом. Руководительнице пансионата предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас женщина находится под стражей.

Она знала, что используемый ею дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем была предупреждена сотрудниками МЧС. Несмотря на это, она продолжила его использование без устранения выявленных нарушений. Отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход и нарушения при эксплуатации нагревательных приборов. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан