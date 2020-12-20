Стали известны новые подробности гибели 11 человек в страшном пожаре в Башкирии

В Абзелиловском районе, где в доме престарелых сгорели 11 человек, возбудили новое уголовное дело. Его расследуют по факту бездействия должностных лиц по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Трагедия произошла в ночь на вторник.
Оказалось, что пансионат в деревне Ишбулдино не состоял в реестре поставщиков соцуслуг. Деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения. И там не имели права круглосуточно держать людей.
Это все, что осталось от двухэтажной постройки – обугленные бревна. Шансов спастись у постояльцев дома милосердия не было. По словам очевидцев, здание вспыхнуло, как спичечный коробок. При этом часть пожилых были лежащими. Буквально через десять минут после приезда первой бригады пожарных здание полностью было объято пламенем. Тушить пожар помогали и местные жители.
Пожар унес жизни 7 мужчин и 4 женщин. Самому старшему постояльцу было 80, младшему – 57. Четыре человека смогли спастись самостоятельно до прибытия пожарных. Как рассказывают местные жители, им помогала сотрудница, которая проснулась первой из-за звука дымового извещателя.
В качестве платы с постояльцев дома милосердия брали 75% от пенсии. Прямых родственников у многих не было, в основном – дальние или двоюродные.
Здание было 1960-го года постройки. Известно, что фирма зарегистрирована по указанному адресу, однако сам дом не был оформлен как соцобъект с круглосуточным проживанием. По сути, был жилым домом. Руководительнице пансионата предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас женщина находится под стражей.
В Следкоме считают, что ответить должны и чиновники органов местного самоуправления, и сотрудники надзорных органов. Возбуждено новое уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц». В республике по поручению Главы Башкортостана по подобным учреждениям создадут межведомственную комиссию и проведут профилактическую работу.