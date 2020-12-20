«Ангел-хранитель»: врач из Уфы рассказал о спасении жертвы ДТП на трассе

Оказался в нужное время в нужном месте. Анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Ильнур Масалимов посреди заснеженного поля смог "запустить" остановившееся сердце мужчины, попавшего в серьезное ДТП. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Азат Садреев встретился с врачом и выяснил, что это не первый случай в его практике.

Серьезная авария произошла 11 декабря на трассе М5, вблизи деревни Авдон. Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась несколько раз. Очевидцы происшествия тут же остановились на обочине и бросились на выручку пострадавшим. Среди них оказался и опытный врач-реаниматолог Ильнур Масалимов.

Двоих пассажиров медик обнаружил в салоне автомобиля, они были пристёгнуты и почти не пострадали. Водителю, который пренебрег ремнем безопасности, повезло меньше. Его выбросило из машины. Спустя несколько минут пропали пульс и дыхание. Чтобы вернуть мужчину к жизни, реаниматологу пришлось делать непрямой массаж сердца. Скорая, пребывшая на место ДТП, доставила водителя в уфимскую больницу.

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А это Республиканский перинатальный центр. Заведующий отделением реанимации лично интересуется состоянием пациенток. В медицину Ильнур Масалимов мечтал попасть с третьего класса. Поступив в медучилище, параллельно работал в службе скорой помощи, набирался опыта. Карьера врача анастезиолога-реаниматолога началась после окончания университета.

Профессия врача не только на рабочем месте, это судьба уже. И сопровождает это везде по жизни: и дома, и соседям помогаешь. И когда к родителям приезжаешь, тоже так же. Ильнур Масалимов, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра

У Масалимовых медицина – семейное. Супруга Ильнура, Анастасия, работает в этом же перинатальном центре акушеркой. Рука об руку они помогают женщинам обрести материнское счастье. Спутница жизни к поступку мужа на федеральной трассе не удивилась.

Удивлена я не была, потому что у него это не первый опыт помощи на дорогах. Я просто сказала, что ты какой-то ангел. У него также случай на Чишминской трассе был. Там тоже ДТП было. И также помог на дороге. Благодаря ему этот мужчина жив. Анастасия Масалимова, акушерка Республиканского перинатального центра

Этот случай произошёл ещё в 2014 году. С тех пор семьи спасенного и спасителя дружат. И так случилось, что обоим детям выжившего благодаря Ильнуру Масалимову мужчины помог появиться на свет всё тот же анестезиолог-реаниматолог.

Так ещё интересно получилось, что года два назад его супруга попала сюда, легла на операцию, и когда увидела меня, обрадовалась. Говорит, что я их ангел-хранитель. Говорит, что я по жизни иду с их семьей. Потом ещё через год она тоже здесь рожала, и я там тоже участвовал в родоразрешении. Ильнур Масалимов, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра