«Ангел-хранитель»: врач из Уфы рассказал о спасении жертвы ДТП на трассе

Оказался в нужное время в нужном месте. Анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Ильнур Масалимов посреди заснеженного поля смог "запустить" остановившееся сердце мужчины, попавшего в серьезное ДТП. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Азат Садреев встретился с врачом и выяснил, что это не первый случай в его практике.
Серьезная авария произошла 11 декабря на трассе М5, вблизи деревни Авдон. Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась несколько раз. Очевидцы происшествия тут же остановились на обочине и бросились на выручку пострадавшим. Среди них оказался и опытный врач-реаниматолог Ильнур Масалимов.
Двоих пассажиров медик обнаружил в салоне автомобиля, они были пристёгнуты и почти не пострадали. Водителю, который пренебрег ремнем безопасности, повезло меньше. Его выбросило из машины. Спустя несколько минут пропали пульс и дыхание. Чтобы вернуть мужчину к жизни, реаниматологу пришлось делать непрямой массаж сердца. Скорая, пребывшая на место ДТП, доставила водителя в уфимскую больницу.
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А это Республиканский перинатальный центр. Заведующий отделением реанимации лично интересуется состоянием пациенток. В медицину Ильнур Масалимов мечтал попасть с третьего класса. Поступив в медучилище, параллельно работал в службе скорой помощи, набирался опыта. Карьера врача анастезиолога-реаниматолога началась после окончания университета.
У Масалимовых медицина – семейное. Супруга Ильнура, Анастасия, работает в этом же перинатальном центре акушеркой. Рука об руку они помогают женщинам обрести материнское счастье. Спутница жизни к поступку мужа на федеральной трассе не удивилась.
Этот случай произошёл ещё в 2014 году. С тех пор семьи спасенного и спасителя дружат. И так случилось, что обоим детям выжившего благодаря Ильнуру Масалимову мужчины помог появиться на свет всё тот же анестезиолог-реаниматолог.
С очередным спасенным в ДТП мужчиной Ильнур Масалимов тоже намерен поддерживать связь после его выздоровления. Но героем себя врач не считает, говорит, что просто выполнял свой долг. Место аварии он проезжает довольно часто. То, что оказался рядом именно в нужный момент, анастезиолог-реаниматолог называет простым совпадением. Но для спасенного водителя это стало вторым днем рождения.