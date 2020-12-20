В Зианчуринском районе появилась новая детская площадка

Общественные пространства в отдаленных селах должны быть не хуже, чем в райцентрах или в городе. В деревне Идельбаково Зианчуринского района открылась новая спортивная и детская площадки. Это уже третий объект на территории муниципалитета, построенный в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
Детский смех и радость. В перерывах между уроками они успевают порезвиться на детской площадке. Её построили в этом году прямо рядом со школой. Подобного места для детворы в деревне Башкирская Ургинка раньше не было, говорят местные жители.
В одном месте сразу детская и спортивная площадки. Объект построили в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Работы начали в июле. Сначала строители выровняли грунт, завезли щебень, уже потом началась установка детских комплексов и спортивных сооружений. Отдельное внимание уделили безопасности.
В деревне Башкирская Ургинка проживают чуть больше одной тысячи человек. Населенный пункт немаленький, детей здесь хватает. А в этом году известности деревне добавило участие в республиканском конкурсе «Трезвое село».
Для Башкирской Ургинки победа в республиканском конкурсе 2Трезвое село» стала дополнительным толчком в развитии общественных пространств. На деревню обратили ещё больше внимания. Построили детскую и спортивную площадку, уложили по центральной улице асфальт, которого раньше здесь никогда не было.
Если Башкирская Ургинка находится недалеко от райцентра, село Идельбаково расположено на самой окраине. Там на территории парка «Молодежный» на этой неделе тоже открыли спортивную и детскую площадки.
Более 3-х миллионов рублей выделили на строительство объекта. Помимо установки спортивных и детских сооружений, здесь оборудовали прогулочные дорожки, зоны отдыха и смонтировали освещение. С нетерпением этого объекта ждали и воспитанники местной школы.
Это уже третий по счету объект в рамках проекта «Формирование современной городской среды», который был построен в этом году в Зианчуринском районе. Чуть раньше в селе Исянгулово открыли детскую площадку «Акият» (сказка).
О необходимости таких площадок и речи быть не может, говорят родители. Это хороший способ хоть на время отлучить детей от компьютеров и различных гаджетов. А мамы в это время могут пообщаться между собой и немного отвлечься от домашних забот.