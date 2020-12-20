В Зианчуринском районе появилась новая детская площадка

Общественные пространства в отдаленных селах должны быть не хуже, чем в райцентрах или в городе. В деревне Идельбаково Зианчуринского района открылась новая спортивная и детская площадки. Это уже третий объект на территории муниципалитета, построенный в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Детский смех и радость. В перерывах между уроками они успевают порезвиться на детской площадке. Её построили в этом году прямо рядом со школой. Подобного места для детворы в деревне Башкирская Ургинка раньше не было, говорят местные жители.

В этой деревне много детей. Мне кажется, это очень хороший проект был для нашей деревни, большое спасибо. Дети очень хорошо играют. Дина Янбаева, учитель средней школы с. Ургинка

В одном месте сразу детская и спортивная площадки. Объект построили в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Работы начали в июле. Сначала строители выровняли грунт, завезли щебень, уже потом началась установка детских комплексов и спортивных сооружений. Отдельное внимание уделили безопасности.

Резиновое покрытие – одно из обязательных требований для нынешних площадок. Все конструкции, все игровые площадки, все они сертифицированы, заводского изготовления. Забир Махьянов, руководитель подрядной организации

В деревне Башкирская Ургинка проживают чуть больше одной тысячи человек. Населенный пункт немаленький, детей здесь хватает. А в этом году известности деревне добавило участие в республиканском конкурсе «Трезвое село».

Для Башкирской Ургинки победа в республиканском конкурсе 2Трезвое село» стала дополнительным толчком в развитии общественных пространств. На деревню обратили ещё больше внимания. Построили детскую и спортивную площадку, уложили по центральной улице асфальт, которого раньше здесь никогда не было.

Раньше у нас асфальта не было. В этом году два километра на центральную улицу положили асфальт. Это где-то на 17 миллионов. Ильфат Акчурин, глава администрации Новопетровского сельсовета

Если Башкирская Ургинка находится недалеко от райцентра, село Идельбаково расположено на самой окраине. Там на территории парка «Молодежный» на этой неделе тоже открыли спортивную и детскую площадки.

Более 3-х миллионов рублей выделили на строительство объекта. Помимо установки спортивных и детских сооружений, здесь оборудовали прогулочные дорожки, зоны отдыха и смонтировали освещение. С нетерпением этого объекта ждали и воспитанники местной школы.

Как воздух нужна была. Потому что в нашей школе самый маленький спортзал, а вот данная площадка отвечает всем требованиям, которые предъявляются при проведении соревнований, а также в тренировочных процессах. Рамиль Хасаев, учитель физкультуры

Это уже третий по счету объект в рамках проекта «Формирование современной городской среды», который был построен в этом году в Зианчуринском районе. Чуть раньше в селе Исянгулово открыли детскую площадку «Акият» (сказка).

У меня вот четверо детей, так как я живу рядом, мои дети за ходом строительства наблюдали: как демонтировали, как привозили, как строили. Все из окна видно было. И действительно, нам очень нужен был этот городок. Потому что есть один городок, он находится в другом конце села, и мне приходилось детей возить туда на машине. Светлана Аразбаева, жительница с. Исянгулово