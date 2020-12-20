Падения с высоты и аварии: жуткие истории травматологов из Уфы

Помогать 24 часа в сутки, будь то рабочая смена или выходной день, готовы многие медики. С приближением Нового года самая жаркая пора наступает для врачей-травматологов. В это время неизбежно растет количество всевозможных происшествий. Съемочная группа БСТ осталась на дежурстве в одном из травмпунктов Уфы. Мы были поражены той лавиной боли и эмоций, с которой ежеминутно сталкиваются медики.
Травмпункт 21-й уфимской больницы. Раннее утро, а может уже вечер. Здесь это не имеет значения, ведь понятия начала рабочего дня для травматологов не существует – двери открыты круглосуточно. Врачи заступают на смену на 24 часа. И часть этого дежурства съемочная группа БСТ проводит бок о бок с медиками, чтобы без прикрас показать один рядовой день врача-травматолога в канун Нового года. Мы должны предупредить: все герои нашего репортажа живы и... почти здоровы, но зрелище это, конечно, не для слабонервных.
Смотреть спокойно на руку этого пациента невозможно. Большого пальца практически нет, вместо него – кровавое месиво. Это результат удара топором. Уфимец Владимир Бадамшин делится подробностями бытовой драмы: приехал отдохнуть за город, начал колоть дрова, но пожарить шашлык сегодня ему было не суждено.
Мужчина абсолютно трезв. Однако успевает шутить, и даже на операционном столе, пока врачи собирают палец по частям, сохраняет удивительное самообладание – интересуется, когда покажут репортаж и невозмутимо разговаривает по телефону.
И все же в одном Владимиру сегодня повезло – палец ему возвращает на место врач-травматолог с колоссальным - 42-летним опытом – Кашифа Атласова.
В 21-ой больнице Кашифа Тагировна с момента ее основания: открывала стационар старшей операционной сестрой, затем сама стала врачом. Сейчас делится опытом с молодыми коллегами и работает с ними наравне – дежурит сутками. Травмпункт – это место, где никогда не бывает пусто. В кабинет неотложной помощи пациенты заходят с интервалом в 5 минут. И у каждого – своя история, драма, а порой и трагедия.
После этого ДТП «Рено Сандеро» уже не подлежит восстановлению. На въезде в Шакшу машину занесло на темном повороте. Человеческих жертв удалось избежать только чудом. Хрупкую девушку за рулем спасли подушки безопасности.
С травмой предплечья девушку отправляют на рентген, через несколько минут снимок показывает: обошлось без переломов.
А вот следующему пациенту повезло меньше – мужчина ремонтировал кровлю и сорвался с крыши, с высоты нескольких метров. Упал на бетонную площадку. Ударился лицом и серьезно повредил сразу обе руки. Рентгеновский снимок на этот раз не утешителен: правая кисть сломана.
Ближайшие несколько недель пациент будет носить гипс и, конечно, не сможет работать. И все-таки даже такой исход травматологи считают благополучным. Ведь именно при падении с высоты или в ДТП люди получают так называемые политравмы – когда велик риск летального исхода.
Марат Хуснияров – самый молодой врач в этом травмпункте, работает первый год после окончания ординатуры. И, как говорят более опытные коллеги, подает большие надежды. Не теряется при постановке диагноза, находит правильные слова для каждого пациента в огромном потоке, и что немаловажно – справляется с эмоциями даже в самых тяжелых случаях.
Следующий пациент в операционной – жертва обычного домашнего кота. На первый взгляд, безобидные ссадины причиняют девушке массу болезненных ощущений. Вдобавок медсестра делает обязательные в таких случаях прививки от бешенства и столбняка.
Однако даже банальная бытовая травма порой может обернуться серьезными последствиями. Эта женщина, например, сломала два ребра о край собственной ванной. И долгое время пролежала без помощи с мучительной болью, поскольку никого из близких не оказалось рядом.
Травматологию иногда ставят в один ряд с акушерством – эти направления лежали у истоков медицины, ведь едва появившись на свет, люди сразу начинают получать травмы. Сами врачи признаются, что выбирают и любят эту специальность за возможность немедленно помочь пациенту и сразу увидеть результаты своего труда.
Настоящим чудом можно считать операцию, которую недавно провели врачи 21-й больницы – им удалось пришить пациенту отрезанную ногу. Рафис Урамнов из Баймакского района работал на косилке, в поле, и по нелепой случайности стопа попала под лезвия. На вертолете санавиации мужчина был доставлен в Уфу. На момент поступления нога держалась практически на одной коже. Счет шел на секунды. Пациента приняла бригада травматологов, а затем хирурги на протяжении шести часов сшивали все ткани и сосуды. Сейчас, спустя некоторое время, нога прижилась, пациент уже может пошевелить пальцами и заново учится ходить.
И все же за плечами, наверное, каждого врача есть такие истории, о которых они помнят всю жизнь, сожалеют и спрашивают сами себя: «А что если бы…?»