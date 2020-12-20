Падения с высоты и аварии: жуткие истории травматологов из Уфы

Помогать 24 часа в сутки, будь то рабочая смена или выходной день, готовы многие медики. С приближением Нового года самая жаркая пора наступает для врачей-травматологов. В это время неизбежно растет количество всевозможных происшествий. Съемочная группа БСТ осталась на дежурстве в одном из травмпунктов Уфы. Мы были поражены той лавиной боли и эмоций, с которой ежеминутно сталкиваются медики.

Травмпункт 21-й уфимской больницы. Раннее утро, а может уже вечер. Здесь это не имеет значения, ведь понятия начала рабочего дня для травматологов не существует – двери открыты круглосуточно. Врачи заступают на смену на 24 часа. И часть этого дежурства съемочная группа БСТ проводит бок о бок с медиками, чтобы без прикрас показать один рядовой день врача-травматолога в канун Нового года. Мы должны предупредить: все герои нашего репортажа живы и... почти здоровы, но зрелище это, конечно, не для слабонервных.

Смотреть спокойно на руку этого пациента невозможно. Большого пальца практически нет, вместо него – кровавое месиво. Это результат удара топором. Уфимец Владимир Бадамшин делится подробностями бытовой драмы: приехал отдохнуть за город, начал колоть дрова, но пожарить шашлык сегодня ему было не суждено.

Хотел клин забить и попал по пальцу, разнес весь палец себе вдребезги. Вот теперь как шашлык жарить? За палец не переживаю, у меня еще 19 штук есть. Владимир Бадамшин, пострадавший

Мужчина абсолютно трезв. Однако успевает шутить, и даже на операционном столе, пока врачи собирают палец по частям, сохраняет удивительное самообладание – интересуется, когда покажут репортаж и невозмутимо разговаривает по телефону.

И все же в одном Владимиру сегодня повезло – палец ему возвращает на место врач-травматолог с колоссальным - 42-летним опытом – Кашифа Атласова.

Травматология – мужской труд. Это военно-полевая хирургия. Тут ведь бывают и люди без сознания, вывихи, переломы серьезные, крупногабаритный человек. Конечно, для миниатюрных женщин этот труд очень тяжелый. Поэтому мужчины удивляются: как ты можешь вывихи вправлять, репозиции костей делать, большие раны зашивать, операции? Естественно, это многим непривычно, непонятно. Но я смолоду пришла в травматологию, санитаркой была сначала, операционной сестрой, стала врачом-травматологом. Для меня это профессия, выбранная судьбой, наверное. Кашифа Атласова, врач травматолог-ортопед, отличник здравоохранения Республики Башкортостан

В 21-ой больнице Кашифа Тагировна с момента ее основания: открывала стационар старшей операционной сестрой, затем сама стала врачом. Сейчас делится опытом с молодыми коллегами и работает с ними наравне – дежурит сутками. Травмпункт – это место, где никогда не бывает пусто. В кабинет неотложной помощи пациенты заходят с интервалом в 5 минут. И у каждого – своя история, драма, а порой и трагедия.

После этого ДТП «Рено Сандеро» уже не подлежит восстановлению. На въезде в Шакшу машину занесло на темном повороте. Человеческих жертв удалось избежать только чудом. Хрупкую девушку за рулем спасли подушки безопасности.

Там дорога не освещена, и там довольно резко начинается поворот, никакого светоотражающего знака нет. Не успела сбавить скорость. Оппонент – железный столб, сама протаранила столб. Тамара Батталова, пострадавшая

С травмой предплечья девушку отправляют на рентген, через несколько минут снимок показывает: обошлось без переломов.

А вот следующему пациенту повезло меньше – мужчина ремонтировал кровлю и сорвался с крыши, с высоты нескольких метров. Упал на бетонную площадку. Ударился лицом и серьезно повредил сразу обе руки. Рентгеновский снимок на этот раз не утешителен: правая кисть сломана.

Ближайшие несколько недель пациент будет носить гипс и, конечно, не сможет работать. И все-таки даже такой исход травматологи считают благополучным. Ведь именно при падении с высоты или в ДТП люди получают так называемые политравмы – когда велик риск летального исхода.

Первый раз, когда я увидел пациента с политравмой, – падение с высоты. Да, это кажется морально тяжелым. Потому что уже при поступлении осознаешь перспективы этого пациента. Несмотря на то, что ты будешь делать возможное и невозможное, политравма – это, к сожалению, большой риск летальности. Марат Хуснияров, врач травматолог-ортопед

Марат Хуснияров – самый молодой врач в этом травмпункте, работает первый год после окончания ординатуры. И, как говорят более опытные коллеги, подает большие надежды. Не теряется при постановке диагноза, находит правильные слова для каждого пациента в огромном потоке, и что немаловажно – справляется с эмоциями даже в самых тяжелых случаях.

Человеку нужна помощь, квалифицированная помощь. А что, падать и плакать вместе с этим пациентом? И крики были, и такие, что перебивают твою речь. Но ты вынужден сделать манипуляцию, которая нужна. Болевой порог у всех разный. То есть кто-то может прийти с переломом на своих ногах, а кто-то с ушибом и криками и на каталке, то есть нужно уметь дифференцировать, находить подход к пациентам. Как говорится, врач лечит словом, в первую очередь, во вторую очередь – манипуляциями какими-то, лекарствами – в третью. Марат Хуснияров, врач травматолог-ортопед

Следующий пациент в операционной – жертва обычного домашнего кота. На первый взгляд, безобидные ссадины причиняют девушке массу болезненных ощущений. Вдобавок медсестра делает обязательные в таких случаях прививки от бешенства и столбняка.

Под Новый год у нас часто курьезы бывают. В стрелялки играют, ловят руками. Пулю пневматическую ловят руками. Я за свой век много смешного могу рассказать. Смех, но те же слезы. Кашифа Атласова, врач травматолог-ортопед, отличник здравоохранения Республики Башкортостан

Однако даже банальная бытовая травма порой может обернуться серьезными последствиями. Эта женщина, например, сломала два ребра о край собственной ванной. И долгое время пролежала без помощи с мучительной болью, поскольку никого из близких не оказалось рядом.

Травматологию иногда ставят в один ряд с акушерством – эти направления лежали у истоков медицины, ведь едва появившись на свет, люди сразу начинают получать травмы. Сами врачи признаются, что выбирают и любят эту специальность за возможность немедленно помочь пациенту и сразу увидеть результаты своего труда.

В травматологии взять, например, вывих плеча. Приходит пациент, ему очень больно. Вправляешь – ему становится очень хорошо. Он уходит радостный, счастливый. Это эмоциональная пища, подкрепление для врача. Марат Хуснияров, врач травматолог-ортопед

Травмпункт – это открытые двери, это место, куда человек с любыми болячками может обращаться, не только травмы. Может даже с поносом прийти. Вот никуда не попал, но вы что-нибудь скажите. Роды только не принимаем, хотя может и рожать придут сюда. Успокаивать приходится, быть психологом тоже, естественно приходится. Кашифа Атласова, врач травматолог-ортопед, отличник здравоохранения Республики Башкортостан

Мне очень нравится, когда люди выздоравливают, когда я вижу плоды своего труда. Очень приятно на душе становится, когда к тебе приходит человек и говорит тебе спасибо. Вячеслав Киселёв, врач травматолог-ортопед

Настоящим чудом можно считать операцию, которую недавно провели врачи 21-й больницы – им удалось пришить пациенту отрезанную ногу. Рафис Урамнов из Баймакского района работал на косилке, в поле, и по нелепой случайности стопа попала под лезвия. На вертолете санавиации мужчина был доставлен в Уфу. На момент поступления нога держалась практически на одной коже. Счет шел на секунды. Пациента приняла бригада травматологов, а затем хирурги на протяжении шести часов сшивали все ткани и сосуды. Сейчас, спустя некоторое время, нога прижилась, пациент уже может пошевелить пальцами и заново учится ходить.

И все же за плечами, наверное, каждого врача есть такие истории, о которых они помнят всю жизнь, сожалеют и спрашивают сами себя: «А что если бы…?»

Я думаю, каждый врач переживает. Вот чем отличается профессия врача от всех остальных – эти мысли, которые у тебя были на работе об оказании помощи, что можно было бы по-другому поступить или сделать по-другому, они преследуют каждого специалиста, преследуют дома, и днем и ночью. Вячеслав Киселёв, врач травматолог-ортопед