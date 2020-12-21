Оторвало ноги: жуткое ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

Вчера вечером, 20 декабря, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП - водитель "Газели" протаранил припаркованный на обочине грузовик, после чего сбил стоявшего рядом водителя. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 46 км автодороги Уфа-Оренбург. За рулем "Газели" находился 21-летний парень. По предварительным данным, светоотражающих элементов на одежде водителя грузовика не было.

В результате ДТП 49-летнего водителя большегруза госпитализировали с травматической ампутацией нижних конечностей. Он, не приходя в сознание, скончался в больнице. По факту смертельной аварии проводится проверка.