Минздрав Башкирии раскрыл данные заболеваемостью COVID-19

В Башкирии изменились показатели заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки еще 159 жителям республики поставлен диагноза "covid-19".

Всего в регионе 17 419 человек заразились коронавирусом за все время пандемии, из них более ста человек стали жертвами болезни.

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, 832 человека получают стационарное лечение, 68 из них - в среднем или тяжелом состоянии.