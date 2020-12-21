«Январь будет сложным»: Радий Хабиров о коронавирусной ситуации в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин отчитался о коронавирусной ситуации в республике.
Цифры в регионе все еще тревожные, началась вакцинация отечественным препаратом «Спутник V». Очередная партия в 1200 доз накануне прибыла в регион.
Также Радий Хабиров отдельно остановился на проблеме вакцинации от гриппа. Башкирия должна выполнить поручение Путина по процентному соотношению привитых граждан.
В эти дни уже началось перераспределение больных новой коронавирусной инфекцией в новый госпиталь в Стерлитамаке. Глава Башкирии попросил министра здравоохранения держать ситуацию на контроле.