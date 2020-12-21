«Январь будет сложным»: Радий Хабиров о коронавирусной ситуации в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин отчитался о коронавирусной ситуации в республике.

Цифры в регионе все еще тревожные, началась вакцинация отечественным препаратом «Спутник V». Очередная партия в 1200 доз накануне прибыла в регион.

У нас сегодня 21-ое, 28-ое это понедельник и новый год. Хочу, чтобы во время каникул у нас был порядок с лекарствами и СИЗами. Если пойдет поток пациентов, чтобы бы мы могли их лечить. Январь будет сложным.

Радий Хабиров

Также Радий Хабиров отдельно остановился на проблеме вакцинации от гриппа. Башкирия должна выполнить поручение Путина по процентному соотношению привитых граждан. 

У нас эпидемиологический период по гриппу еще не начинался. 60 процентов вакцинации вы обязаны выполнить.

Радий Хабиров

В эти дни уже началось перераспределение больных новой коронавирусной инфекцией в новый госпиталь в Стерлитамаке. Глава Башкирии попросил министра здравоохранения держать ситуацию на контроле. 