«Январь будет сложным»: Радий Хабиров о коронавирусной ситуации в Башкирии

У нас сегодня 21-ое, 28-ое это понедельник и новый год. Хочу, чтобы во время каникул у нас был порядок с лекарствами и СИЗами. Если пойдет поток пациентов, чтобы бы мы могли их лечить. Январь будет сложным.

Радий Хабиров