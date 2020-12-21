«Два года я утирался»: Хабиров потребовал увольнять неэффективных руководителей

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о тяжелой ситуации в строительном блоке.

По сдаче новых объектов в Башкирии периодически возникают проблемы. Однако стоит отметить, что ситуация за последние несколько лет сдвинулась с мертвой точки. В частности, все меньше и меньше становится обманутых дольщиков, но работы в этой сфере еще много.

После отчета профильного министерства глава республики отметил, что ему постоянно приходится краснеть за Башкирию на федеральных совещаниях. Больше терпеть подобные вещи Радий Хабиров на намерен.

Два года я утирался сидел. Потом краснел на ВКС, когда говорили нам, что не успеваем. Так больше не буду. Делайте систему коэффициентов. Не справляется руководитель, убираем его. Собирайтесь все вместе: строительный блок и ЖКХ. У меня много вопросов в плане сдачи объектов. Вы там не сидите со мной, там называют мою фамилию и республику.

Радий Хабиров