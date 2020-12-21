«Два года я утирался»: Хабиров потребовал увольнять неэффективных руководителей

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о тяжелой ситуации в строительном блоке.
По сдаче новых объектов в Башкирии периодически возникают проблемы. Однако стоит отметить, что ситуация за последние несколько лет сдвинулась с мертвой точки. В частности, все меньше и меньше становится обманутых дольщиков, но работы в этой сфере еще много.
После отчета профильного министерства глава республики отметил, что ему постоянно приходится краснеть за Башкирию на федеральных совещаниях. Больше терпеть подобные вещи Радий Хабиров на намерен.