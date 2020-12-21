«Два года я утирался»: Хабиров потребовал увольнять неэффективных руководителей

Два года я утирался сидел. Потом краснел на ВКС, когда говорили нам, что не успеваем. Так больше не буду. Делайте систему коэффициентов. Не справляется руководитель, убираем его. Собирайтесь все вместе: строительный блок и ЖКХ. У меня много вопросов в плане сдачи объектов. Вы там не сидите со мной, там называют мою фамилию и республику.

Радий Хабиров