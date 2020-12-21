Минздрав Башкирии прокомментировал пожар на станции переливания крови

Сегодня, 21 декабря, в здании станции переливания крови в Уфе произошёл пожар. По сообщениям МЧС республики, возгорание произошло на четвёртом этаже здания, где расположилась бактериальная лаборатория.

В министерстве здравоохранения РБ прокомментировали случившееся. Из помещения экстренно было эвакуировано 40 сотрудников. К счастью, в огне никто не пострадал.

Запасы компонентов крови не пострадали. На обеспечение компонентами крови медицинских организаций происшествие не повлияло. В 10.00 часов возобновлены работы по отпуску компонентов крови, начались работы по устранению последствия пожара. представитель Минздрава Башкирии