Минздрав Башкирии прокомментировал пожар на станции переливания крови

Сегодня, 21 декабря, в здании станции переливания крови в Уфе произошёл пожар. По сообщениям МЧС республики, возгорание произошло на четвёртом этаже здания, где расположилась бактериальная лаборатория.

В министерстве здравоохранения РБ прокомментировали случившееся. Из помещения экстренно было эвакуировано 40 сотрудников. К счастью, в огне никто не пострадал.

Запасы компонентов крови не пострадали. На обеспечение компонентами крови медицинских организаций происшествие не повлияло. В 10.00 часов возобновлены работы по отпуску компонентов крови, начались работы по устранению последствия пожара.

представитель Минздрава Башкирии 

Предстоит подсчитать весь причиненный ущерб. Главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов озвучил предварительную причину пожара. Скорее всего, из-за холода нагрузка на электрику сильно возросла. Именно это могло стать причиной возгорания.