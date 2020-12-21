Минздрав Башкирии прокомментировал пожар на станции переливания крови

Сегодня, 21 декабря, в здании станции переливания крови в Уфе произошёл пожар. По сообщениям МЧС республики, возгорание произошло на четвёртом этаже здания, где расположилась бактериальная лаборатория.
В министерстве здравоохранения РБ прокомментировали случившееся. Из помещения экстренно было эвакуировано 40 сотрудников. К счастью, в огне никто не пострадал.
Предстоит подсчитать весь причиненный ущерб. Главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов озвучил предварительную причину пожара. Скорее всего, из-за холода нагрузка на электрику сильно возросла. Именно это могло стать причиной возгорания.