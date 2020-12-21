Жители Башкирии начали получать выплаты на детей

Жители Башкирии начали получать, так называемые, «новогодние» выплаты на детей. 17 декабря Президент России Владимир Путин сообщил, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, получат единовременные выплаты.

Сумма поддержки составила 5 тысяч рублей. Так как из-за пандемии коронавируса многие столкнулись с трудностями на работе, а детские новогодние утренники отменили, денежные выплаты как никогда важны перед Новым годом.

Уже с утра 21 декабря многие семьи получили «новогодние» выплаты. Для этого родителям не нужно было подавать какие-то документы. Все выплаты переводились по уже указанным реквизитам, которые граждане вносили весной.