В Башкирии депутатов могут отстранить из-за недостоверных сведений о доходах

Власти Башкирии приняли закон об ответственности депутатов за недостоверные сведения о доходах. Пойманных на нарушении могут отстранить от должности.

Представители Госсобрания отметили, что был расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий чиновников. Так как раньше в законодательстве не указывалось, какие наказания полагаются за нарушения, мера были малоэффективной.

Если депутат предоставил заведомо ложные сведения о своих доходах или указал неполные данные о них, об имуществе, его могут лишить должности в Госсобрании. Также будет учитываться личный интерес чиновников, который может привести к конфликту.

В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия. Мера ответственности будет определяться множеством обстоятельств, прежде всего характером правонарушения и наличием либо отсутствием умысла. Константин Толкачев, представитель Госсобрания Башкирии