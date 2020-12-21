В Башкирии депутатов могут отстранить из-за недостоверных сведений о доходах

Власти Башкирии приняли закон об ответственности депутатов за недостоверные сведения о доходах. Пойманных на нарушении могут отстранить от должности.
Представители Госсобрания отметили, что был расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий чиновников. Так как раньше в законодательстве не указывалось, какие наказания полагаются за нарушения, мера были малоэффективной.
Если депутат предоставил заведомо ложные сведения о своих доходах или указал неполные данные о них, об имуществе, его могут лишить должности в Госсобрании. Также будет учитываться личный интерес чиновников, который может привести к конфликту.
Если депутат скроет информацию о доходах не намеренно, по ошибке, ему могут вынести лишь предупреждение.