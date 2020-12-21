Стало известно, сколько полицейских будут следить за порядком в Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный порядок в Башкирии будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности замначальника полиции по охране общественного порядка Айдар Зубаиров. Предполагается, что в новогоднюю ночь на улицах республики будут более 110 тысяч человек. Чтобы избежать неприятных и опасных инцидентов, на улицах будут дежурить полицейские.