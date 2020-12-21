Стало известно, сколько полицейских будут следить за порядком в Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный порядок в Башкирии будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности замначальника полиции по охране общественного порядка Айдар Зубаиров. Предполагается, что в новогоднюю ночь на улицах республики будут более 110 тысяч человек. Чтобы избежать неприятных и опасных инцидентов, на улицах будут дежурить полицейские.
С сегодняшнего дня, 21 декабря, у горок начинается круглосуточное дежурство 500 сотрудников полиции. А в новогоднюю ночь охранять покой граждан будут около 2 тысяч полицейских, 200 сотрудников частных организаций, а также около 1500 представителей общественных объединений.