В Башкирии помилуют женщину, напавшую на мужа, и молодого парня

В Башкирии заявление о помиловании двух осужденных было решено поддержать. Об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Так, помилование получила женщина, которая напала с ножом на мужа. Ранее у осужденной не было проблем с законом, также у неё имеется несовершеннолетняя дочь, а пострадавший муж не против помилования. Поэтому депутаты решили оказать поддержку преступнице.

Также помилование получил молодой парень, который пойман на мелкой краже. Он похитил украшения у своих родственников. Стало известно, что парень ухаживал за больной бабушкой и является опекуном младшего брата.