В Башкирии помилуют женщину, напавшую на мужа, и молодого парня

В Башкирии заявление о помиловании двух осужденных было решено поддержать. Об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Так, помилование получила женщина, которая напала с ножом на мужа. Ранее у осужденной не было проблем с законом, также у неё имеется несовершеннолетняя дочь, а пострадавший муж не против помилования. Поэтому депутаты решили оказать поддержку преступнице.

Также помилование получил молодой парень, который пойман на мелкой краже. Он похитил украшения у своих родственников. Стало известно, что парень ухаживал за больной бабушкой и является опекуном младшего брата.

Сам осужденный еще совсем молодой человек, планирует вести законопослушный образ жизни, жениться, воспитывать детей. Учитывая все эти обстоятельства, комиссией решено поддержать ходатайство.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 