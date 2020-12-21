Перенос ежегодного послания и новые поручения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Провести мониторинг цен на социально значимые продукты питания поручил правительству республики Глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом он заявил на оперативном совещании и дал напутствие, как не нужно действовать. Уже сегодня будет проведено совещание, где изучат ситуацию.

Правительство Башкортостана должно изучить ситуацию на продовольственном рынке и обратить внимание на социально-значимые продукты. По поручению Главы республики мониторинг идёт, и в ручном режиме меры будут приниматься незамедлительно. Радий Хабиров уточнил, как действовать не нужно.

Также Радий Хабиров дал новые поручения после пожара в доме престарелых в селе Ишбулдино. В огне погибли 11 человек. До конца этой недели должна быть ясность: сколько подобных учреждений находятся в зоне риска и какие меры необходимо предпринять.

Глава Башкортостана раскритиковал Минздрав за отток специалистов. По итогам 11 месяцев этого года в регионе уволились 2 289 медиков, на работу при этом было принято 2 555. В аутсайдерах Стерлитамак и Салават. Радий Хабиров дал поручение взять ситуацию под контроль. На совещании также обсудили развитие полилингвальных школ. Принято решение при них открывать полилингвальные детские сады. В Уфе и Стерлитамаке уже начали работу три школы, в которых обучается около 4 тысяч детей. До 2024 года откроют свои двери ещё 12 . В следующем году полилингвальные школы откроют в Нефтекамске, а также в Хайбуллинском и Баймакском районах.

Порядок на улицах республики в новогоднюю ночь будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских. По оценкам МВД, участие в массовых гуляниях примут примерно 110 тысяч жителей 63 муниципалитетов Башкирии.