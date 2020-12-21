Стали известны подробности пожара на станции переливания крови в Уфе

Пожар в здании станции переливания крови, предположительно, начался в помещении бактериологической лаборатории. Возгорание было зафиксировано в 7:51 утра. Пожару был присвоен повышенный ранг. Огнём повреждено 80 квадратных метров.

Большие клубы дыма и едкий запах – это горела Уфимская служба станции переливания крови. Возгорание началось, предположительно, на лоджии, которая была переоборудована под специализированный кабинет.

Пожар начался за несколько минут до начала рабочего дня. Сработала система оповещения, было эвакуировано 150 сотрудников службы станции переливания крови. С пламенем боролись больше 60 огнеборцев, пожару был присвоен повышенный ранг.

Проводились работы по тушению, недопущению распространения огня на соседние помещения и этажи здания. Владимир Белоногов, заместитель начальника 22-го пожарно-спасательного отряда, подполковник

Также было эвакуировано оборудование. На месте работали дознаватели. Выясняются причины возгорания.

Само учреждение не пострадало, отпускаются компоненты крови в полном объеме, у нас есть достаточный запас. Рафаэль Зиятдинов, заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови