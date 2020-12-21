В Башкирии «накрыли» ночной клуб, где заперли посетителей

В Стерлитамаке «накрыли» ночной клуб, который нарушал санитарно-эпидемиологические меры. Активисты выявили рестобар, который работал после двух часов ночи, что запрещено во время пандемии коронавируса.
В клубе активно работал танцпол, проводились конкурсы, то есть социальная дистанция совсем не соблюдалась. Активисты поспешили вызвать сотрудников правоохранительных органов. После прибытия полицейских в заведении выключили свет и заперли всех посетителей. Сообщается, что в этот момент в клубе находилось более 100 человек.
Директор заведения при этом вёл себя агрессивно, запрещал снимать, угрожал активистам. Вскоре двери клуба удалось открыть, по всем нарушениям были составлены протоколы. Посетители, которые проявили агрессию по отношению к сотрудникам правопорядка, были задержаны.