В Башкирии «накрыли» ночной клуб, где заперли посетителей

В Стерлитамаке «накрыли» ночной клуб, который нарушал санитарно-эпидемиологические меры. Активисты выявили рестобар, который работал после двух часов ночи, что запрещено во время пандемии коронавируса.

В клубе активно работал танцпол, проводились конкурсы, то есть социальная дистанция совсем не соблюдалась. Активисты поспешили вызвать сотрудников правоохранительных органов. После прибытия полицейских в заведении выключили свет и заперли всех посетителей. Сообщается, что в этот момент в клубе находилось более 100 человек.