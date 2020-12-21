В Уфе задержали водителя, который сбил подростка

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, но в течение суток сотрудниками ГИБДД был задержан и привлечен к административной ответственности. Им оказался 31-летний житель города Уфы, который в момент наезда управлял «Toyota Camry». При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прибор «Алкотектор» показал у водителя 0,822 мг\л (на литр выдыхаемого воздуха).

пресс-служба ГИБДД по Уфе