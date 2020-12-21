В Уфе задержали водителя, который сбил подростка

В столице Башкирии полицейские задержали водителя, который сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу со своим другом на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия злоумышленник скрылся. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

ДТП произошло около дома №12 по улице Степана Кувыкина в минувший четверг, 17 декабря. В результате аварии подросток получил тяжелые травмы.

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, но в течение суток сотрудниками ГИБДД был задержан и привлечен к административной ответственности. Им оказался 31-летний житель города Уфы, который в момент наезда управлял «Toyota Camry». При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прибор «Алкотектор» показал у водителя 0,822 мг\л (на литр выдыхаемого воздуха).

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Суд назначил водителю административный арест сроком на 7 суток. За "пьяную езду" ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.