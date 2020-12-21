В Башкирии предприятие «кинуло» рабочих на 4 млн рублей
В Октябрьском сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Руководство компании не платило зарплату рабочим с декабря 2019 по июнь 2020 года. Без своих кровно заработанных остались 29 человек. Сумма задолженности составила свыше 4 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый, умышленно уклонялся от исполнения решения суда о взыскании с организации более 59 тысяч рублей в счет погашения долга за оказанные услуги энергоснабжающей компанией. Чтобы избежать принудительного списания денежных средств, директор открыл новый счет в банке, информацию о котором скрыл от службы судебных приставов. При этом, на счетах организации имелись денежные средства в общей сумме свыше 55 млн рублей, которые, в нарушение установленной законом очередности, были направлены на расчеты с контрагентами и иные расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли.
пресс-служба Следкома Башкирии
На данный момент долг погашен в полном объеме. Свою вину руководитель предприятия признал. В скором времени уголовное дело направят в суд для рассмотрения.