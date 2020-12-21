В Уфе продолжаются поиски 16-летнего Никиты Селюкова

В башкирской столице продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 16-летнего Никиты Селюкова. Последний раз юношу видели 8 декабря. В день исчезновения он ушел дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы подростка: светлые волосы, на вид 16 лет, худощавый, рост около 150 см. В день пропажи он был одет в куртку темного цвета, синюю толстовку, светло-синие джинсы, черную шапку и кроссоки фирмы "Адидас". С собой у Никиты был смартфон iPhone 6.

Поисками пропавшего юноши занимаются полицейские. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Телефоны для связи: (347) 236 78 66 или 02.