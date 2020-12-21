В Уфе открылся новый реабилитационный центр для ковид-больных

Палаты рассчитаны на 30 человек, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки работать будут пока только 18. Имеются условия и для маломобильных граждан – установлены поручни и оборудованы санузлы. Также для тяжелобольных приобретены многофункциональные кровати.