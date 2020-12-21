В Уфе открылся новый реабилитационный центр для ковид-больных

Бывшее гастроэнтерологическое отделение Республиканской больницы им. Куватова перепрофилировано под оказание помощи пациентам, перенесшим ковид. Помещение занимает один этаж пятого корпуса больницы.

Палаты рассчитаны на 30 человек, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки работать будут пока только 18. Имеются условия и для маломобильных граждан – установлены поручни и оборудованы санузлы. Также для тяжелобольных приобретены многофункциональные кровати.

Осуществлен монтаж видеокамер, подведена кислородная подводка, установлена новая мебель. Произведен ремонт во всех помещениях.

Шамиль Булатов, главный врач Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова

Финансирование на ремонт в размере пяти миллионов шло за счет компании «Башкирэнерго». Все работы выполнялись в течение двух месяцев.

Поможет отношением. Когда человека окружает хорошая инфраструктура, работается лучше персоналу.

Сергей Гурин, генеральный директор Башкирской электросетевой компании