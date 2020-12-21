В Уфе открылся новый реабилитационный центр для ковид-больных

Бывшее гастроэнтерологическое отделение Республиканской больницы им. Куватова перепрофилировано под оказание помощи пациентам, перенесшим ковид. Помещение занимает один этаж пятого корпуса больницы.
Палаты рассчитаны на 30 человек, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки работать будут пока только 18. Имеются условия и для маломобильных граждан – установлены поручни и оборудованы санузлы. Также для тяжелобольных приобретены многофункциональные кровати.
Финансирование на ремонт в размере пяти миллионов шло за счет компании «Башкирэнерго». Все работы выполнялись в течение двух месяцев.