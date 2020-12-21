Жителей Сибая и Нефтекамска привили первой партией вакцины от коронавируса

В сибайской поликлинике сделали первую партию вакцин от коронавирусной инфекции. В первую очередь в столице башкирского Зауралья привили медицинский персонал, работающий в «красной зоне», и учителей.

Всего в Сибай отправили 30 доз вакцины для профилактики Covid-19. Отметим, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Отличие от других вакцин – в принципе, противопоказаний нет, даже у тех вакцин, которыми мы прививаемся, больше противопоказаний, чем от новой коронавирусной инфекции.

Новая вакцина делается двукратно, с интервалом в три недели. После, по заключению ученых, иммунитет сохраняется на протяжении двух лет. Столько же доз новой вакцины – в количестве 30 штук – на этой неделе поступило и в Нефтекамск. Там в первую очередь привили врачей, учителей и соцработников.