В Уфе прокуроры выясняют причину пожара на станции переливания крови

Прокуратура начала проверку по факту пожара в Республиканской станции переливания крови. Он произошел в медучреждении сегодня утром.

Огонь охватил четвертый этаж здания, где располагались помещения бак-лаборатории. Пожарные прибыли после срабатывания автоматической сигнализации. Пострадавших нет. Причина возгорания пока не известна. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности и даст оценку действиям должностных лиц учреждения и контролирующих органов. Сейчас в службе переливания крови подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия пожара. Уже известно, что запасы крови и дорогостоящее оборудование не пострадали. Станция заработает в полную силу в ближайшие дни.