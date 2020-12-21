В Уфе дольщики «Белой реки» начали получать ключи от квартир

В Уфе дольщики жилого комплекса «Белая река» начали получать ключи от своих квартир. В церемонии принял участие и Глава Башкирии, который лично поздравил новоселов. 518 квартир в ближайшее время начнут заселяться. На очереди ещё порядка 400, которые застройщик обещает ввести в эксплуатацию в будущем году.

За десть дней до Нового года получить на руки ключи от квартиры – не лучший ли подарок? Пусть он и запоздал на полтора года. Линара Шабаева должна была заселиться в новое жилье в июле 2019 года, однако застройщик не рассчитал сроки. Только вмешательство руководства республики помогло исправить ситуацию. До конца года заселиться в новую квартиру Линара пока не сможет. Нужен еще ремонт. Женщина вместе с сыном уже давно продумали планировку. Наконец, настало время её реализовать.

Ипотеку платим, аренду платим, на что-то живем. Хочешь жить – умей вертеться, как говорится. Надеюсь, с получением квартиры мы немножко обретем покой. Линара Шабаева

До 2020 года в ситуации неопределенности были свыше 900 дольщиков «Белой реки». История с «Белой рекой» началась шесть лет назад. В 2014 году ГК «Госстрой» начал возводить этот жилой комплекс. Сдать обещал в 2017-м, однако объект не завершил из-за отсутствия финансов. На прежнее русло работы встали только в начале этого года, когда дом передали другому застройщику – компании «Садовое кольцо».

За короткий срок строители смогли привести в порядок секции А и Б – это 518 квартир, которые дольщики будут получать в течение примерно трех месяцев. Оставшуюся часть дома намерены сдать до конца следующего года. Совокупный объём вложений на достройку всего комплекса составил 560 млн. рублей.

Это первый наш опыт – достраивать за кем-то. Мы всегда строили сами, доделывать за другими очень плохо. Когда люди говорили, у вас уже полдома готово. Но жизнь показала, что чем больше сделал другой застройщик, тем сложнее закончить. Многие вещи приходится переделывать, что-то перепроверять. Сергей Колунов, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо»

Для республики это первый подобный опыт, когда достраивать долгострои брался федеральный девелопер. «Садовое кольцо» также обязалось завершить комплексы «Дом на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет» и «Московский» в Уфе. В общей сложности к концу текущего года компания подготовила к передаче дольщикам 843 квартиры.

По тысячи человек решаем собственными силами. С помощью Фонда защиты прав обманутых дольщиков ещё 3,5 дольщиков получат квартиры. Соглашения все подписаны, по всем объектам работа идет. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан