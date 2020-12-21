Радий Хабиров исполнил новогоднюю мечту пенсионерки из Ишимбая

Глава Башкирии принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». И теперь он исполнит мечты троих жителей Башкирии, имена которых были спрятаны в новогодней игрушке. Татьяна Буланкина оказалась в этом списке.

Пенсионерка из Ишимбая мечтала о планшете. Написать письмо о мечте помогла дочь. И хотя Татьяна Буланкина не сильно разбирается в гаджетах, подарку рада. Говорит, что будет фотографировать и смотреть видео, которые ей отправляют внуки. Планшет женщине вручил Дед Мороз, но Татьяна заодно пригласила в гости и Радия Хабирова.

Радости было много, что выиграли мы. Хотели, чтобы Радий Фаритович навестил. Татьяна Буланкина