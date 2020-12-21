В Уфе из-за коронавируса отменили традиционный «Мишкопад»

В этом году традиционной акции «Мишкопад» на «Уфа-Арене» не будет. Эпидемиологическая ситуация в мире диктует свои правила, но за шесть лет существования мероприятия для «Салавата Юлаева» и болельщиков хоккея оно стало доброй традицией.
В клубе решили сохранить предновогоднюю историю помощи детям, но изменить формат «Мишкопада» . О том, каким он станет и что за сюрпризы готовит хоккейный клуб для болельщиков, расскажут корреспонденты БСТ в одном из перерывов хоккейного матча между «Салаватом» и минским «Динамо».