В Уфе из-за коронавируса отменили традиционный «Мишкопад»

В этом году традиционной акции «Мишкопад» на «Уфа-Арене» не будет. Эпидемиологическая ситуация в мире диктует свои правила, но за шесть лет существования мероприятия для «Салавата Юлаева» и болельщиков хоккея оно стало доброй традицией.