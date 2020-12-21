В Уфе прошел брифинг, посвященный турниру «Урал-батыр»

Сегодня в Уфе состоялся онлайн-брифинг, посвященный предстоящему турниру по силовому экстриму «Урал-батыр». Мероприятие пройдет в Центре спортивной подготовки 27 декабря.
Стронгмены со всей страны приедут сразиться на одной площадке, а это 15 сильнейших атлетов. Среди них будут обладатель Кубка России, действующий чемпион мира и не только. В соревновательной программе –пять упражнений, одно из которых «Хват Батыра». Специально для него был изготовлен тренажер. И впервые этот снаряд будет представлен в Уфе. Турнир пройдет без зрителей.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Интернете, а телеверсию мероприятия 3 января покажет телеканал БСТ. Смотрите сразу после матча «Салават Юлаев» – «Автомобилист».