В Уфе прошел брифинг, посвященный турниру «Урал-батыр»

Стронгмены со всей страны приедут сразиться на одной площадке, а это 15 сильнейших атлетов. Среди них будут обладатель Кубка России, действующий чемпион мира и не только. В соревновательной программе –пять упражнений, одно из которых «Хват Батыра». Специально для него был изготовлен тренажер. И впервые этот снаряд будет представлен в Уфе. Турнир пройдет без зрителей.