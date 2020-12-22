«Никольский» дом на Успенской введен в эксплуатацию

«Никольский» дом сдан. Группа компаний «Первый Трест» ввела в эксплуатацию еще один дом. Ключевая особенность проекта – развитая инфраструктура, высокая безопасность, хорошие видовые характеристики и удобное месторасположение в тихом центре города.

Приятными новостями завершает этот год ГК «Первый Трест». Ключи от квартир сразу трех секций в Клубном историческом квартале «На Успенской» получают ещё 253 семьи. Напомним, что в марте были сданы секции А и Б «Никольского» дома, а в октябре секции А и Б в ЖК «Биосфера». Счастливыми новоселами комфортабельных квартир за 2020-й благодаря стараниям «Первого Треста» стали более 800 семей, а за последние пять лет их число превысило 2 500, ведь это уже 11-й успешно реализованный объект Группы компаний.

Заботясь о наших жильцах, мы предусмотрели в комплексе закрытый двор и систему видеонаблюдения по всему его периметру. Также для удобства в проекте реализованы колясочные, велосипедные и кладовые зоны. Сейчас компанией ведутся работы по проектированию уникального благоустройства, которое, как нам кажется, по достоинству оценят жильцы «На Успенской» и их гости. Алексей Копылов, руководитель службы заботы ГК «Первый Трест»

Клубный исторический квартал «На Успенской» находится в центре столицы республики. Проект сочетает в себе веяния истории города, а также яркий стиль современности. Имя и фамильный герб каждого дома добавляют аристократичности. Уже введённые в эксплуатацию «Бекетовский» и «Никольский» преображают архитектурный облик города. Клубный исторический квартал «На Успенской» в 2018-м вошёл в топ-5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии UrbanAwards, а в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ».