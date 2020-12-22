«Никольский» дом на Успенской введен в эксплуатацию

«Никольский» дом сдан. Группа компаний «Первый Трест» ввела в эксплуатацию еще один дом. Ключевая особенность проекта – развитая инфраструктура, высокая безопасность, хорошие видовые характеристики и удобное месторасположение в тихом центре города.
Приятными новостями завершает этот год ГК «Первый Трест». Ключи от квартир сразу трех секций в Клубном историческом квартале «На Успенской» получают ещё 253 семьи. Напомним, что в марте были сданы секции А и Б «Никольского» дома, а в октябре секции А и Б в ЖК «Биосфера». Счастливыми новоселами комфортабельных квартир за 2020-й благодаря стараниям «Первого Треста» стали более 800 семей, а за последние пять лет их число превысило 2 500, ведь это уже 11-й успешно реализованный объект Группы компаний.
Клубный исторический квартал «На Успенской» находится в центре столицы республики. Проект сочетает в себе веяния истории города, а также яркий стиль современности. Имя и фамильный герб каждого дома добавляют аристократичности. Уже введённые в эксплуатацию «Бекетовский» и «Никольский» преображают архитектурный облик города. Клубный исторический квартал «На Успенской» в 2018-м вошёл в топ-5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии UrbanAwards, а в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ».
В строительстве дома применялись только высококачественные и экологически чистые материалы. В проекте все продумано до мелочей, чтобы каждый смог создать свое родовое гнездо и начать счастливую историю свой семьи.