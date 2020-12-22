В Уфе по улицам бродит хромой мужчина с ножом

Жители Черниковки в Уфе жалуются на пожилого мужчину, который разгуливает ночью по улицам с ножом. 

Правда, на людей странный старик не нападает. Его интересуют только рекламные плакаты. И здесь у него тоже есть "предпочтения": уже больше двух месяцев подряд страдают несколько магазинов федеральной продуктовой сети, аптека и автошкола. 

Мужчину не устраивают надписи на рекламных баннерах. После полуночи он выходит на свой променад со складным стульчиком и ножом. То, что происходит далее, вы можете увидеть на записи с камер видеонаблюдения. 

Подозрительный уфимец осматривается, достает нож и начинает портить рекламный плакат. Одно и то же из раза в раз он повторяет уже больше двух месяцев. 

Причëм его действия выглядят странными в том плане, что он вырезает адреса, номера телефонов и крупные цифры. Свои действия проводит по улице Машиностроителей. В частности в окружении остановка "Черниковская" и "Суворова". Убедительная просьба, если увидите подобное, пожалуйста звоните в полицию сразу. Вам будет плюс в карму. Возможно данный человек страдает психическим расстройством. Каждая из этих компаний за 2,5 месяца уже меняла обрезанные плакаты по 5 раз 

Альбина Г., жительница Уфы

Представители пострадавших компаний просят приглядеться к своим соседям в в этом районе. Возможно, странный мужчина живет совсем рядом с вами. 