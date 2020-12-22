В Башкирии на 5 предприятиях прошло обучение в рамках нацпроекта по производительности труда

В Башкирии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". 

Накануне очередной этап обучения завершили представители 5 крупных предприятий республики. 45 сотрудников смогли повысить свою квалификацию. Об этом сообщают в региональном Минэкономразвития. 

В первую очередь ученики получают навыки бережливого производства. Напомним, национальные проекты в России были утверждены "майскими указами" Владимира Путина. 

На курсах участники видят, как руководитель определенного рабочего места с конкретной зоной ответственности влияет на денежный поток. Какие результаты его деятельности направлены на его увеличение, а какие, наоборот, вызывают риски его сокращения

Айрат Фахретдинов, первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ

Тренинги «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр» провели для сотрудников ООО НПП «АММА», Компания «Технотекс», НПФ «Висма», «Добрый Картон» и «Ойлтиммаш».

Декомпозиция целей – это последовательное разделение исходной цели верхнего уровня на компоненты. На курсе «Декомпозиция целей» раскрываются такие вопросы: «Как можно выстроить систему управления эффективностью предприятия»; «Как определить зависимость между целевыми и функциональными показателями, выбрать наиболее эффективные точки приложения усилий»; «Как определить оптимальную бизнес-модель предприятия, позволяющую получать дополнительный доход, избегая финансовых потерь».

Курс «Организация инфоцентра» рассказывает о типах и уровнях эффективных инфоцентров, их структуре, принципах наполнения, правилах работы и организации. Инфоцентр - это один из инструментов системы управления эффективностью. За счет прозрачной визуализации декомпозированных целей облегчается процесс постановки задач сотрудникам, мониторинга и контроля их исполнения. Главная функция инфоцентра – это обеспечение эффективности процессов за счет выявления, визуализации и устранения отклонений от целевых показателей.