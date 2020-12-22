В Башкирии на 5 предприятиях прошло обучение в рамках нацпроекта по производительности труда

Курс «Организация инфоцентра» рассказывает о типах и уровнях эффективных инфоцентров, их структуре, принципах наполнения, правилах работы и организации. Инфоцентр - это один из инструментов системы управления эффективностью. За счет прозрачной визуализации декомпозированных целей облегчается процесс постановки задач сотрудникам, мониторинга и контроля их исполнения. Главная функция инфоцентра – это обеспечение эффективности процессов за счет выявления, визуализации и устранения отклонений от целевых показателей.