В Башкирии на 5 предприятиях прошло обучение в рамках нацпроекта по производительности труда

В Башкирии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Накануне очередной этап обучения завершили представители 5 крупных предприятий республики. 45 сотрудников смогли повысить свою квалификацию. Об этом сообщают в региональном Минэкономразвития.
В первую очередь ученики получают навыки бережливого производства. Напомним, национальные проекты в России были утверждены "майскими указами" Владимира Путина.
Тренинги «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр» провели для сотрудников ООО НПП «АММА», Компания «Технотекс», НПФ «Висма», «Добрый Картон» и «Ойлтиммаш».
Декомпозиция целей – это последовательное разделение исходной цели верхнего уровня на компоненты. На курсе «Декомпозиция целей» раскрываются такие вопросы: «Как можно выстроить систему управления эффективностью предприятия»; «Как определить зависимость между целевыми и функциональными показателями, выбрать наиболее эффективные точки приложения усилий»; «Как определить оптимальную бизнес-модель предприятия, позволяющую получать дополнительный доход, избегая финансовых потерь».
Курс «Организация инфоцентра» рассказывает о типах и уровнях эффективных инфоцентров, их структуре, принципах наполнения, правилах работы и организации. Инфоцентр - это один из инструментов системы управления эффективностью. За счет прозрачной визуализации декомпозированных целей облегчается процесс постановки задач сотрудникам, мониторинга и контроля их исполнения. Главная функция инфоцентра – это обеспечение эффективности процессов за счет выявления, визуализации и устранения отклонений от целевых показателей.