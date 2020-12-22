В Уфе пропал 58-летний дезориентированный мужчина

В башкирской столице разыскивают без вести пропавшего 58-летнего горожанина. Местонахождение Гульуса Халилова остается неизвестным с 11 сентября.

Приметы: седой, рост 170 см, карие глаза, худощавый. Мужчина был одет в темно-синие трико, пиджак темно-серого цвета, темно-синюю футболку с белыми полосками и галоши.

Поисками занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда. По информации волонтеров, Гульус может быть дезориентирован. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.