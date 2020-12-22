В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: есть погибший

Вчера, 21 декабря, в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель автомобиля марки Samand съехал в кювет, после чего иномарка влетела в столб. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 8:00 на 77 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. За рулем иномарки находился 54-летний мужчина. Оказалось, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 51-летнего пассажира "Саманда" доставили в больницу с множественными травмами, где спустя несколько часов он скончался. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.