В Башкирии в пожаре погиб 56-летний мужчина

Накануне в селе Даут-Каюпово Кугарчинского района Башкирии произошел пожар в жилом доме. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 20 декабря. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.
К сожалению, не обошлось без жертв - в результате пожара погиб 56-летний мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.