В Уфе загадочно пропала 15-летняя Аида Исхакова

В башкирской столице разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Аиду Исхакову. 9 декабря девочка ушла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась.
Приметы Аиды: телосложение среднее, русые волосы до плеч, на вид 16-17 лет. В день пропажи девочка была одета в серые джинсы, черную дубленку и серую шапку. На ногах у нее были ботинки черного цвета.
Поисками Аиды занимаются сотрудники полиции. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Телефоны для связи: 8 (917) 793 55 37 или 02.