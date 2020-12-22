В Уфе загадочно пропала 15-летняя Аида Исхакова

В башкирской столице разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Аиду Исхакову. 9 декабря девочка ушла из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась.

Приметы Аиды: телосложение среднее, русые волосы до плеч, на вид 16-17 лет. В день пропажи девочка была одета в серые джинсы, черную дубленку и серую шапку. На ногах у нее были ботинки черного цвета.