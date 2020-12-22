Житель Башкирии силой затащил прохожую в свой дом и изнасиловал ее

В Ульяновской области стражи порядка задержали 47-летнего жителя Башкирии. По версии следствия, злоумышленник избил и изнасиловал 39-летнюю женщину.

Вопиющий случай произошел в городе Сенгилей 11 декабря. В Следкоме заявили, что подозреваемый напал на прохожую, избил ее, а затем под угрозой убийства затащил несчастную в свой дом и изнасиловал.

Как сообщает НТА-Приволжье, подозреваемый был задержан в день совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей. Оперативники возбудили уголовное дело.