Оставил дома телефон и документы: в Башкирии загадочно пропал 19-летний юноша

В Ишимбае при загадочных обстоятельствах пропал 19-летний Артур Садыков. Последний раз его видели 18 декабря. В тот день юноша ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Приметы: темные волосы, карие глаза, худощавый, рост около 173 см. В день исчезновения юноша был одет в куртку черно-желтого цвета, синие брюки и темно-оранжевую шапку. На ногах у него были темные кроссовки.
Как сообщает издание КП-Уфа, Артур оставил своb документы и мобильный телефон дома.
Поисками Артура занимаются полицейские и волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01, 8 (34794) 7 00 02 или 02.