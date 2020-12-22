В Башкирии подвели итоги двух социальных конкурсов от БСК

В столице Башкирии вручили призы победителям конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» и конкурса добровольческих инициатив «Я волонтер БСК».

Призы на сумму 3,5 миллиона рублей предоставила Башкирская содовая компания. На конкурс было заявлено более 130 проектов. Из них в шорт-лист попали только 30. По итогам народного голосования и по решению жюри экспертов, авторы 12 проектов получили денежные гранты от БСК. Проект «Аллея ученых и писателей», представленный Чувашской национально-культурной автономией города Стерлитамака, получил Гран-при в размере 1 миллиона рублей.

Узнав о том, что в нашем городе мало исторических памятников, много арт-объектов, но исторической подоплеки не хватает. Пришла мысль, что именно проект ученых и писателей органично впишется перед главным зданием Стерлитамакского филиала БашГу.

Оксана Фёдорова, автор проекта «Аллея учёных и писателей»

Также прошло награждение и в рамках корпоративного волонтерского конкурса «Я – волонтер БСК». Призёрами стали 20 проектов в номинациях «Социальное волонтерство», «Образование», «Пропаганда здорового образа жизни» и прочие.

Мы планируем приобрести две скрипки в ансамбль, более дорогие скрипки, которые помогут создать нам нужный звук.

Юлия Битунова, участница конкурса «Я волонтёр БСК»

У нас развивается Ишимбайский район, там есть группа поисковая. Будет разработан проект на три планшета, чтобы координаторы могли осуществлять поиски по соцсетям.

Алина Власова, участница конкурса «Я волонтёр БСК»