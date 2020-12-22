В Башкирии подвели итоги двух социальных конкурсов от БСК

Призы на сумму 3,5 миллиона рублей предоставила Башкирская содовая компания. На конкурс было заявлено более 130 проектов. Из них в шорт-лист попали только 30. По итогам народного голосования и по решению жюри экспертов, авторы 12 проектов получили денежные гранты от БСК. Проект «Аллея ученых и писателей», представленный Чувашской национально-культурной автономией города Стерлитамака, получил Гран-при в размере 1 миллиона рублей.