В Башкирии колледжу подарили мини-электростанцию

Своя солнечная электростанция появится у студентов в городе Агидель. Мини-СЭС учащиеся топливно-энергетического колледжа получили в подарок от инвесторов. Она расположится на территории образовательного учреждения.

Также в городе строятся два блока солнечной электростанции общей мощностью 10 мегаватт. Сумма инвестиций в проект превышает 1 миллиард рублей. Работа станции даст городу 15 рабочих мест. Электроэнергия, которую будет вырабатывать станция, направится в общую сеть республики.

Инвестпроект «Агидельские СЭС» признан победителем конкурса по включению в схему и программу перспективного развития энергетики Башкортостана. Местные власти подчеркнули, что город получает дополнительную экономическую активность, реализуя пустующие площади промзоны.